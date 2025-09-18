Logo all-in.de
Tödlicher Motorradunfall in Niederbayern: Motorradfahrer stirbt im Landkreis Straubing

Kollision

Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Im Landkreis Straubing-Bogen ist am Mittwoch ein Motorradfahrer nach einem Unfall gestorben.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Niederbayern ist ein Motorradfahrer nach einem Unfall gestorben. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

    Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochmittag bei einem Unfall in Niederbayern gestorben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 12.50 Uhr bei Oberhaselbach.

    Autofahrer übersieht Motorradfahrer: Tödlicher Unfall in Niederbayern

    Laut Pressemitteilung wollte ein 19-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung abbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Im Kreuzungsbereich prallte der 56-Jährige dann in das Auto des jungen Mannes. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er in einem Krankenhaus starb.

    Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden von der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Neben Rettungsdienst und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

