Rücksichtslose Autofahrt auf A 96: Polizei stoppt Drogenverdächtigen

Nach Angaben der Polizei war der Fahrer am Montagabend auf der A 96 in Richtung Lindau unterwegs. Der Lenker eines schwarzen Audi drängelte massiv, überholte rechts und fuhr extrem dicht auf. Dabei habe der Mann auch einen Unfall in Kauf genommen. Die Verkehrspolizei Kißlegg stoppte den 38-Jährigen schließlich bei Wangen. Aufgrund von Anzeichen einer Drogenbeeinflussung und weil er einen Vortest verweigerte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Kißlegg: Ermittlungen gegen rücksichtslosen Fahrer

Der Führerschein des Mannes wurde vorläufig einbehalten. Zusätzlich lag ein Haftbefehl gegen ihn vor, der durch eine Ersatzgeldstrafe abgewendet wurde. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung. Sie sucht Zeugen, die zwischen Memmingen und Wangen vom Audi-Fahrer gefährdet wurden. Hinweise werden an das Polizeirevier unter 07563/9099-0 erbeten. Die Ermittlungen zu den Umständen und weiteren Tatvorwürfen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.