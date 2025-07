Arbeitsunfall in Leutkirch: Angestellter der Müllabfuhr von Auto erfasst

Bei einem schweren Arbeitsunfall in Leutkirch ist ein Entsorgungsmitarbeiter am Mittwochvormittag schwer verletzt worden. Laut der Polizei wurde er von einem Auto erfasst.

Arbeitsunfall: Müllmann in Leutkirch von Auto erfasst

Der 38-Jährige wollte kurz nach 9 Uhr an der Zufahrt einer Tankstelle in der Wangener Straße Mülltonnen leeren und stieg dafür von der Trittfläche am Heck des Mülllasters. Dabei wurde er von einem 84-jährigen Autofahrer mit dem Außenspiegel erfasst. Der Arbeiter stürzte daraufhin auf die Straße und verletzte sich schwer.

Polizei ermittelt nach Unfall in Leutkirch

Er musste nach dem Unfall von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Kißlegg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob Verstöße gegen die Arbeitssicherheit vorliegen. An dem Auto des 84-Jährigen entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.