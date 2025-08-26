Logo all-in.de
Unterschleißheim: Motorradfahrer verletzt Frau bei Verfolgungsjagd

Bayern

Bei Verfolgungsjagd mit der Polizei: Motorradfahrer erfasst Fußgängerin

Ein junger Motorradfahrer hat bei seiner Flucht vor der Polizei eine Fußgängerin verletzt. Der Zwischenfall ereignete sich bei München.
    Ein Motorradfahrer ist während einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Unterschleißheim gestürzt. (Symbolbild)
    Ein Motorradfahrer ist während einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Unterschleißheim gestürzt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

    Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei haben sich am Montag zwei Personen verletzt. Unter den Verletzten ist auch eine unbeteiligte Frau.

    München: Motorradfahrer versucht Polizei zu entkommen

    Laut der Polizei München wollte eine Streife den 18-jährigen Motorradfahrer gegen 13:35 Uhr im Bereich der B 13 und der Ingolstädter Straße einer Kontrolle unterziehen, da der junge Mann zu schnell unterwegs war. Statt anzuhalten, gab der Mann jedoch Gas und versuchte zu entkommen.

    Verfolgungsjagd durch Unterschleißheim

    Im Laufe der Verfolgungsjagd raste der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet von Unterschleißheim und ignorierte dabei auch rote Ampeln. Im Furtweg kollidierte der 18-Jährige dann mit dem Bordstein und stürzte.

    Unterschleißheim: Fußgängerin verletzt

    Eine 69-jährige Fußgängerin habe noch versucht, dem schlitternden Motorrad auszuweichen, wurde jedoch trotzdem leicht verletzt, so die Polizei weiter. Der 18-Jährige zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass er vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden musste.

    Der Führerschein des Mannes wurde sofort eingezogen - das Motorrad hätte er jedoch nicht fahren dürfen, so die Polizei weiter. Der 18-Jährige muss sich jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

