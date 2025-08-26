Bei Verfolgungsjagd mit der Polizei: Motorradfahrer erfasst Fußgängerin

Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei haben sich am Montag zwei Personen verletzt. Unter den Verletzten ist auch eine unbeteiligte Frau.

München: Motorradfahrer versucht Polizei zu entkommen

Laut der Polizei München wollte eine Streife den 18-jährigen Motorradfahrer gegen 13:35 Uhr im Bereich der B 13 und der Ingolstädter Straße einer Kontrolle unterziehen, da der junge Mann zu schnell unterwegs war. Statt anzuhalten, gab der Mann jedoch Gas und versuchte zu entkommen.

Verfolgungsjagd durch Unterschleißheim

Im Laufe der Verfolgungsjagd raste der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet von Unterschleißheim und ignorierte dabei auch rote Ampeln. Im Furtweg kollidierte der 18-Jährige dann mit dem Bordstein und stürzte.

Unterschleißheim: Fußgängerin verletzt

Eine 69-jährige Fußgängerin habe noch versucht, dem schlitternden Motorrad auszuweichen, wurde jedoch trotzdem leicht verletzt, so die Polizei weiter. Der 18-Jährige zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass er vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden musste.

Der Führerschein des Mannes wurde sofort eingezogen - das Motorrad hätte er jedoch nicht fahren dürfen, so die Polizei weiter. Der 18-Jährige muss sich jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.