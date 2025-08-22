Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf der A95 bei Großweil

Ein Unfall kostete am Donnerstag, 21. August 2025, einen 66-jährigen Motorradfahrer das Leben. Nach Angaben der Polizeiinspektion Weilheim wurde der Mann bei starkem Regen von einem 19-jährigen Autofahrer übersehen. Der Zwischenfall ereignete sich kurz nach der Anschlussstelle Kochel auf der A95 in Richtung München.

Unfall bei Großweil auf der A95

Der Zusammenstoß mit dem Auto schleuderte den Mann auf die Fahrbahn. Der Motorradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er an der Unfallstelle verstarb. Die Polizei Weilheim leitete Ermittlungen ein und zog zur Klärung des Unfalls einen Sachverständigen hinzu. Die sachleitende Staatsanwaltschaft München II ordnete zusätzliche Gutachten an. Aufgrund der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Autobahn für mehrere Stunden.

Quelle: Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.