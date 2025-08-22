Logo all-in.de
Tödlicher Unfall bei Regen nahe Großweil in Garmisch-Partenkirchen: Motorradfahrer von Auto erfasst

Auto übersieht ihn bei Starkregen

Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf der A95 bei Großweil

Auf der A95 bei Großweil ereignete sich am Donnerstag ein fataler Unfall. Ein Motorradfahrer starb, weil ein Autofahrer ihn bei starkem Regen übersah.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Ein schwerer Motorradunfall bei Regen nahe Großweil in Garmisch-Partenkirchen endete am Donnerstag tödlich. (Symbolbild)
    Ein schwerer Motorradunfall bei Regen nahe Großweil in Garmisch-Partenkirchen endete am Donnerstag tödlich. (Symbolbild) Foto: IMAGO / David Breidert

    Ein Unfall kostete am Donnerstag, 21. August 2025, einen 66-jährigen Motorradfahrer das Leben. Nach Angaben der Polizeiinspektion Weilheim wurde der Mann bei starkem Regen von einem 19-jährigen Autofahrer übersehen. Der Zwischenfall ereignete sich kurz nach der Anschlussstelle Kochel auf der A95 in Richtung München.

    Unfall bei Großweil auf der A95

    Der Zusammenstoß mit dem Auto schleuderte den Mann auf die Fahrbahn. Der Motorradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er an der Unfallstelle verstarb. Die Polizei Weilheim leitete Ermittlungen ein und zog zur Klärung des Unfalls einen Sachverständigen hinzu. Die sachleitende Staatsanwaltschaft München II ordnete zusätzliche Gutachten an. Aufgrund der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Autobahn für mehrere Stunden.

    Quelle: Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

