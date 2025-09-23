Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer in Überlingen: Auf Pedelac- und Motorrad

Das Feierabendbier hatte wohl geschmeckt: Die Polizei Überlingen identifizierte am Freitagabend gleich zwei Verkehrsteilnehmer mit Alkohol im Blut. Laut Polizei hatte ein Pedelac-Fahrer nach dem Alkoholtest 1,4 Promille, eine Motorradfahrerin 1,6 Promille.

Der 39-jährige Mann fiel den Beamten auf, da er in Schlangenlinien über den Burgbergring fuhr. Auf der Friedhofstraße stellte die Polizei dann 1,6 Promille bei einer 44-jährigen Motorradfahrerin fest. Einen Tag später ereignete sich ein schwerer Motorradunfall in Raubling.