Schwerer Unfall nach friedlicher Motorraddemo in Rosenheim

Am Samstagmittag demonstrierten 1.500 Motorradfahrer gegen die Streckensperrung auf der B307 in Fahrtrichtung Bayrischzell. Der Landkreis Rosenheim begründete das seit Mai geltende Fahrverbot mit dem erhöhten Unfallaufkommen. Nach Ende der Demo gerieten einige Demonstranten auf dem Heimweg in einen schweren Unfall. Das berichteten die Polizei Rosenheim und Brannenburg.

Gegen 15.45 Uhr ereignete sich der Unfall im Gemeindebereich von Raubling, zwischen den Ortsteilen Großholzhausen und Litzldorf. Ein 36-Jähriger verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Demonstration der Motorradfahrer hatte um 12 Uhr auf dem Rosenheimer Platz begonnen. 650 Motorradfahrer diskutierten in offener Runde mit dem Rosenheimer Landrat Otto Leder. Mit doppelter Mannschaft fuhren 1.500 Motorradfahrer von Rosenheim über Bad Feilnbach, Großholzhausen und Brannenburg zur Gaststätte am Sudelfeld-Sattel. Dort endete der Protest-Konvoi um 16:00 Uhr.

Der Landkreis Rosenheim sperrte die Sudelfeldstrecke auf der B 307 einseitig für Motorradfahrer ab dem 30. April 2025. Die Fahrbahn nach Bayrischzell ist laut Landkreis Rosenheim für Motorradfahrer täglich von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr tabu. Das Fahrverbot soll bis zum 31. Oktober dieses Jahres gelten..