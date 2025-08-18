Mann bei Bauarbeiten in Milbertshofen in München getötet

Am späten Samstagvormittag hat sich auf einer Baustelle in Milbertshofen ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Wie die Polizei München mitteilt, starb dabei ein 43-jähriger Mann aus Bremen.

Arbeiter in Milbertshofen eingeklemmt

Der 43-Jährige soll mit einem Gabelstapler auf dem Betriebsgelände gefahren sein und hatte dabei die Hubeinrichtung des Staplers nicht heruntergefahren. Dabei streifte er dann eine Stahlzwischendecke, woraufhin der Gabelstapler auf die Seite kippte.

Da der Mann nicht angeschnallt war, wurde er zwischen dem Dach des Gabelstaplers und dem Betonboden eingeklemmt. Kollegen des Mannes, die den Unfall beobachtet hatten, wählten daraufhin den Notruf.

Arbeitsunfall in Milbertshofen: Mann stirbt im Krankenhaus

Der 43-jährige Mann wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er dann an seinen Verletzungen. Die Münchner Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.