Tödlicher Unfall auf Baustelle in Milbertshofen

Eingeklemmt

Mann bei Bauarbeiten in Milbertshofen in München getötet

Bei Bauarbeiten in Milbertshofen ist am Samstag ein Arbeiter gestorben. Er wurde unter einem Gabelstapler eingeklemmt
Von Redaktion all-in.de
    Bei einem Arbeitsunfall in Milbertshofen hat sich am Samstag ein Mann tödliche Verletzungen zugezogen. (Symbolbild)
    Bei einem Arbeitsunfall in Milbertshofen hat sich am Samstag ein Mann tödliche Verletzungen zugezogen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Michael Matthey

    Am späten Samstagvormittag hat sich auf einer Baustelle in Milbertshofen ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Wie die Polizei München mitteilt, starb dabei ein 43-jähriger Mann aus Bremen.

    Arbeiter in Milbertshofen eingeklemmt

    Der 43-Jährige soll mit einem Gabelstapler auf dem Betriebsgelände gefahren sein und hatte dabei die Hubeinrichtung des Staplers nicht heruntergefahren. Dabei streifte er dann eine Stahlzwischendecke, woraufhin der Gabelstapler auf die Seite kippte.

    Da der Mann nicht angeschnallt war, wurde er zwischen dem Dach des Gabelstaplers und dem Betonboden eingeklemmt. Kollegen des Mannes, die den Unfall beobachtet hatten, wählten daraufhin den Notruf.

    Arbeitsunfall in Milbertshofen: Mann stirbt im Krankenhaus

    Der 43-jährige Mann wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er dann an seinen Verletzungen. Die Münchner Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

