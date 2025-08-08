Arbeiter stürzt mit Gabelstapler sechs Meter tief und stirbt

Ein 27-Jähriger ist bei Abrissarbeiten einer Lackieranlage in Ingolstadt mit einem Gabelstapler sechs Meter in die Tiefe gefallen und hat tödliche Verletzungen erlitten.

Mit Gabelstapler Begrenzungszaun durchbrochen

Der Mann befand sich am Donnerstagabend in einem Zwischengeschoss, wie die Polizei mitteilte. Aus zunächst ungeklärter Ursache fuhr er rückwärts gegen einen Begrenzungszaun und stürzte dann zusammen mit dem Arbeitsgerät auf den Boden des darunterliegenden Geschosses.

Gabelstaplerfahrer stirbt im Krankenhaus

Rettungskräfte bargen den 27-Jährigen laut Polizei aus dem Gabelstapler und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später starb. Die Ermittlungen zur Unfallursache und des genauen Hergangs dauerten den Angaben zufolge zunächst an.