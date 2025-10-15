Tödlicher Unfall in Bayern: Jetzt sucht die Polizei nach einem BMW

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Dienstag, 14. Oktober 2025, nach einem schweren Unfall auf der B15n bei Schierling gestorben. Laut der Polizei sei der junge Mann in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Unfall bei Schierling in Niederbayern: Junger Autofahrer kann Lkw nicht ausweichen

Der Unfall hatte sich gegen 11.30 Uhr an der Anschlussstelle Schierling-Süd in Fahrtrichtung Landshut ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 48-jähriger Lkw-Fahrer auf die linke Spur gezogen, um einem auffahrenden Lastwagen Platz zu machen. Dabei habe der Fahrer den von hinten kommenden 22-jährigen Mann aus dem Raum Schwandorf übersehen.

22-Jähriger stirbt nach Unfall auf B15n

Der 22-Jährige prallte trotz einer Vollbremsung in den Lkw und zog sich schwerste Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch am Nachmittag an seinen Verletzungen starb. Die B15n war in Richtung Landshut für mehrere Stunden gesperrt.

Nach tödlichem Unfall: Polizei sucht blauen BMW aus Regensburg

Nach dem Unfall sucht die Polizei nun nach einem blauen BMW mit Regensburger Kennzeichen. Verkehrsteilnehmer, die kurz vor dem Unfall von einem solchen Fahrzeug überholt wurden, sollen sich bei der Autobahnpolizei Wörth/Isar melden. Die Telefonnummer lautet 08702-948 29 90.