Er war aus einem Taxi gestiegen! Betrunkener auf B15 in Niederbayern getötet

Auf der B15 bei Essenbach im Landkreis Landshut ist am Dienstag gegen 23 Uhr ein 44-jähriger Mann von einem Auto erfasst und getötet worden. Wie die Polizei mitteilt, starb der Mann noch am Unfallort.

Tödlicher Unfall bei Essenbach: Mann war aus dem Taxi gestiegen

Laut dem Polizeibericht wollte der augenscheinlich deutlich betrunkene Mann vom Hauptbahnhof Landshut mit einem Taxi nach Hause fahren. Nach einem Stopp an einer Tankstelle an der B15 habe sich der Mann zunächst geweigert, wieder in das Taxi zu steigen und wollte zu Fuß nach Hause gehen.

Da der 44-Jährige daraufhin stark wankend auf der Bundesstraße unterwegs war, forderte der Taxifahrer den Mann dazu auf, wieder einzusteigen. Im Taxi griff dieser dann ins Lenkrad, woraufhin der Fahrer erneut anhalten musste.

Mann auf B15 von Fahrzeug erfasst und getötet

Nachdem der betrunkene Mann erneut ausgestiegen war, habe der Taxifahrer den Verkehr durch die Warnblinkanlage und per Handzeichen zu warnen versucht, so die Polizei weiter. Der 44-Jährige wurde jedoch trotzdem von einem Fahrzeug erfasst. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche starb er noch an der Unfallstelle.