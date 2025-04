Mann stirbt nach Streit in Neu-Ulm: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Am Mittwoch, 2. April, ist in Neu-Ulm bei einem Streit ein Mann ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt derzeit gegen mehrere an der Auseinandersetzung beteiligte Personen. Am Freitagnachmittag stellte sich ein Tatverdächtiger.

Obduktionsergebnisse: Opfer starb an Stichverletzungen

Der Vorfall ereignete sich gegen 23 Uhr im Bereich der Augsburger Straße. Bei einem Streit wurden ein 24-Jähriger und ein 19-Jähriger schwer verletzt. Der 24-Jährige verstarb später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Im Rahmen der am gestrigen Tag durchgeführten Obduktion wurde laut Polizei festgestellt, dass der getötete 24-Jährige an den Folgen von Stichverletzungen verstorben ist. Die Kripo Neu-Ulm führte am Donnerstag und Freitag umfassende Such- und Fahndungsmaßnahmen durch. Dabei rückte unter anderem auch ein 33-Jähriger in den Fokus der Ermittlungen.

Tödlicher Streit in Neu-Ulm: Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Am Freitagnachmittag stellte sich der 33-Jährige zusammen mit seinem Rechtsanwalt bei der Kripo Neu-Ulm. Laut einem Bericht der Polizei soll er seine Tatbeteiligung grundsätzlich zugegeben haben. Die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags in Tateinheit mit bewaffnetem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Haftbefehl gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen.

Verdächtiger sitzt in Haft

Den beantragten Haftbefehl bestätigte die zuständige Ermittlungsrichterin am heutigen Samstag beim Amtsgericht Günzburg. Die Polizei brachte den Tatverdächtigen im Anschluss in eine bayerische Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Memmingen und der Kriminalpolizei Neu-Ulm zur weiteren Aufklärung des Tatgeschehens dauern an.