Er wollte noch in den Zug: Mann von Zug überrollt und getötet

Tödlicher Bahnunfall in Diepholz in Niedersachsen in der Nacht zum Sonntag. Wie die Polizei berichtet, wurde ein Mann von einem Zug am dortigen Bahnhof überrollt.

Tödlicher Bahnunfall in Diepholz: Mann wollte anfahrenden Zug einholen

Der 52-Jährige wollte gegen 23:05 Uhr einen Zug besteigen, als dieser sich bereits in Bewegung gesetzt hatte. Der Mann aus dem Landkreis Vechta hat versucht, den anfahrenden Zug einzuholen und gleichzeitig den Türöffner zu betätigen. Dabei geriet er jedoch aus ungeklärter Ursache unter den Zug. Laut der Polizei wurde der 52-Jährige von dem Zug überrollt und dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Diepholz liegt in Niedersachen

Diepholz liegt in Niedersachsen zwischen Bremen, Oldenburg und Osnabrück und hat knapp 18.000 Einwohner. Bekannt ist die Stadt unter anderem für den Bundeswehrstandort Fliegerhorst Diepholz, auf dem unter anderem ein Teil des Hubschraubergeschwaders 64 stationiert ist. Außerdem hat das Unternehmen ZF Friedrichshafen einen Standort in Diepholz.