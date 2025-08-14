Logo all-in.de
Tödlicher Arbeitsunfall in Prutting: Mann unter SUV eingeklemmt

Wagenheber kippte weg

Tödlicher Arbeitsunfall: Mann in Oberbayern unter einem SUV eingeklemmt

In Oberbayern hat ein Mann Arbeiten unter einem aufgebockten SUV durchgeführt. Als der Wagenheber wegkippt, wurde der 42-jährige tödlich verletzt.
Von Redaktion all-in.de
    In Prutting in Oberbayern ist ein Mann bei Arbeiten unter seinem SUV tödlich verletzt worden. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

    In Prutting im Landkreis Rosenheim in Oberbayern ist ein Mann unter einem SUV eingeklemmt worden. Der 42-Jährige zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

    Arbeiten unter SUV: Mann stirbt in Prutting als Wagenheber wegkippt

    Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann in den Abendstunden des Mittwochs Arbeiten an seinem Fahrzeug durchgeführt. Dieses war zu dem Zeitpunkt auf einem Wagenheber aufgebockt - ein Rad hatte der Mann abmontiert. Aus noch unbekannter Ursache kippte der Wagenheber weg und klemmte den 42-Jährigen unter dem Fahrzeug ein. Zeugen fanden den Mann leblos vor und befreiten ihn.

    Reanimationsversuche erfolglos: 42-Jähriger stirbt im Krankenhaus

    Trotz laufender Reanimationsmaßnahmen starb der Mann wenig später an seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Insgesamt waren rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Ein Kriseninterventionsteam übernahm die Betreuung der Angehörigen des getöteten Unfallopfers.

