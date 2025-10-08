Feuerwehreinsatz in München: Linienbus brennt in Laim komplett aus

Am Mittwochmorgen ist im Münchner Stadtteil Laim ein Linienbus ausgebrannt. Wie die Feuerwehr München mitteilt, war der Stadtbus gegen 5:45 Uhr in Flammen aufgegangen. An Gebäuden in der Nähe entstand ebenfalls ein Schaden.

Busfahrer bei Brand in München verletzt

Laut der Feuerwehr, hatte der Busfahrer zunächst selbst versucht, das Feuer zu löschen. Dabei zog sich der Mann eine Rauchgasvergiftung zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach rund 30 Minuten gelang es den Einsatzkräften, den in Vollbrand stehenden Stadtbus zu löschen. Die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch bis etwa 7 Uhr. Die betroffene Buslinie wurde zeitweise umgeleitet.

Stadtbus in München ausgebrannt: Schäden auch an Gebäuden

Bei dem Feuer in der Guido-Schneble-Straße entstanden auch Schäden an nahestehenden Gebäuden und der Vegetation. Die Feuerwehr München berichtete von insgesamt 15 gebrochenen Scheiben und geschmolzenen Rollläden. Informationen zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens machte die Feuerwehr München nicht.