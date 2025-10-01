Reifenplatzer an Linienbus in München: Frau in Berg am Laim verletzt

Nach Angaben der Polizei platzte am Dienstag, 30. September 2025, gegen 20.20 Uhr der hintere rechte Reifen eines Linienbusses in der Friedensstraße in Berg am Laim. Der 64-jährige Fahrer wartete mit ausgeschaltetem Motor an einer Haltestelle auf Höhe der Hausnummer 18a. Eine 37-Jährige ging zeitgleich auf dem Gehweg am abgestellten Bus vorbei.

Berg am Laim: Frau am Bein verletzt

Durch das schlagartige Entweichen der Luft erlitt sie eine Verletzung am Bein. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Am Bus entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Fremdeinwirkung lag nach bisherigen Erkenntnissen nicht vor. Die Münchner Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium München. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.