Teenagerin auf Festival in Niederbayern sexuell missbraucht

Auf einem Festival im niederbayerischen Loiching im Landkreis Dingolfing-Landau soll ein erwachsener Mann eine Jugendliche sexuell missbraucht haben. Die Tat habe sich am Samstag gegen 1 Uhr nacht ereignet, berichtet die Polizei.

Festival in Loiching: Jugendliche in Zelt sexuell missbraucht

Demnach wurde die 16-jährige Teenagerin von dem unbekannten Mann gegen ihren Willen in ein Zelt gezogen. Dort habe sich der Mann, nach Angaben des Opfers, dann an ihr vergangen, berichtet die Polizei weiter.

Polzei sucht nach Tatverdächtigen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des mutmaßlich sexuellen Übergriffs aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann Ende 30 handeln. Dieser sprach Deutsch und hatte dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose und einer Baseballkappe mit der Aufschrift „Polo“.

Personen, die Hinweise zu der Tat machen können, sollen sich bei der Kriminalpolizei in Landshut wenden. Die Telefonnummer lautet 0871/9252-0. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.