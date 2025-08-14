Mit Waffen! Vermummte Täter rauben Motorroller in Friedrichshafen

Drei Täter haben am Mittwochabend in Friedrichshafen zwei Jugendliche beraubt. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden 18-jährigen Jugendlichen am Graf-Zeppelin-Haus von einem teils vermummten Trio bedroht worden. Diese hatten den Motorroller der Jugendlichen gefordert. Als die zunächst unbekannten Täter Waffen zogen, übergaben die Opfer ihren Motorroller.

Polizei fasst Tatverdächtigen nach Roller-Raub in Friedrichshafen

Die alarmierte Polizei konnte einen der Tatverdächtigen einige Zeit später im Stadtgebiet aufgreifen. Laut Polizei stand dieser unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Zudem musste er aufgrund von Verletzungen, die er sich beim Sturz mit dem gestohlenen Roller zugezogen hatte, in ein Krankenhaus gebracht werden.

Tatverdächtiger soll in U-Haft

Der 24-Jährige wird einen Haftrichter vorgeführt. Ihm wird schwerer Raub vorgeworfen. Die Ermittlung zu den beiden anderen Tätern dauer noch an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Raubüberfall geben können.