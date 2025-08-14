Logo all-in.de
Schwerer Raub in Friedrichshafen: Motorroller geraubt

Ein Tatverdächtiger gefasst

Mit Waffen! Vermummte Täter rauben Motorroller in Friedrichshafen

In Friedrichshafen haben drei vermummte Täter einen Motorroller geraubt. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen fassen - zwei sind noch auf der Flucht.
Von David Yeow
    Die Polizei Friedrichshafen hat einen Tatverdächtigen wegen schweren Raubes festgenommen. (Symbolbild)
    Die Polizei Friedrichshafen hat einen Tatverdächtigen wegen schweren Raubes festgenommen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein

    Drei Täter haben am Mittwochabend in Friedrichshafen zwei Jugendliche beraubt. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden 18-jährigen Jugendlichen am Graf-Zeppelin-Haus von einem teils vermummten Trio bedroht worden. Diese hatten den Motorroller der Jugendlichen gefordert. Als die zunächst unbekannten Täter Waffen zogen, übergaben die Opfer ihren Motorroller.

    Polizei fasst Tatverdächtigen nach Roller-Raub in Friedrichshafen

    Die alarmierte Polizei konnte einen der Tatverdächtigen einige Zeit später im Stadtgebiet aufgreifen. Laut Polizei stand dieser unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Zudem musste er aufgrund von Verletzungen, die er sich beim Sturz mit dem gestohlenen Roller zugezogen hatte, in ein Krankenhaus gebracht werden.

    Tatverdächtiger soll in U-Haft

    Der 24-Jährige wird einen Haftrichter vorgeführt. Ihm wird schwerer Raub vorgeworfen. Die Ermittlung zu den beiden anderen Tätern dauer noch an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Raubüberfall geben können.

