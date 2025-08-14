Anwohner in Bad Waldsee vereiteln Motorroller-Diebstahl

Versuchter Diebstahl eines Motorrollers in Bad Waldsee in den frühen Morgenstunden gescheitert. Anwohner vertrieben die Verdächtigen.

In der Dorfstraße in Bad Waldsee verhinderten Anwohner einen Diebstahlversuch. Am Mittwoch gegen 4 Uhr wurden sie durch laute Geräusche aufmerksam. Zwei Personen versuchten, ein Zünd- und Lenkradschloss eines Motorrollers unbrauchbar zu machen. Die alarmierten Anwohner sprachen das Duo an.

Polizei sucht zwei Jugendliche nach versuchtem Diebstahl von Roller

Die beschriebenen Verdächtigen sind zwei Jugendliche mit dunklem Hauttyp, die schwarze Hoodies trugen. Nach dem Ansprechen durch die Anwohner flüchteten sie zu Fuß. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden von der Polizei gebeten, sich zu melden.

