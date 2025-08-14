Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Roller-Diebstahl in Bad Waldsee: Anwohner ertappen Jugendliche

Jugendliche gesucht

Anwohner in Bad Waldsee vereiteln Motorroller-Diebstahl

In Bad Waldsee haben zwei Jugendliche versucht einen Roller zu stehlen. Anwohner konnten das jedoch verhindern
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei in Bad Waldsee ermittelt nach einem missglückten Diebstahl. (Symbolbild)
    Die Polizei in Bad Waldsee ermittelt nach einem missglückten Diebstahl. (Symbolbild) Foto: Stephan Wusowski auf Pixabay

    Versuchter Diebstahl eines Motorrollers in Bad Waldsee in den frühen Morgenstunden gescheitert. Anwohner vertrieben die Verdächtigen.

    In der Dorfstraße in Bad Waldsee verhinderten Anwohner einen Diebstahlversuch. Am Mittwoch gegen 4 Uhr wurden sie durch laute Geräusche aufmerksam. Zwei Personen versuchten, ein Zünd- und Lenkradschloss eines Motorrollers unbrauchbar zu machen. Die alarmierten Anwohner sprachen das Duo an.

    Polizei sucht zwei Jugendliche nach versuchtem Diebstahl von Roller

    Die beschriebenen Verdächtigen sind zwei Jugendliche mit dunklem Hauttyp, die schwarze Hoodies trugen. Nach dem Ansprechen durch die Anwohner flüchteten sie zu Fuß. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden von der Polizei gebeten, sich zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden