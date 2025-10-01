Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Rennauto nicht verzollt! Zoll stoppt Transport bei Neuravensburg

Strafe

Rennauto nicht verzollt! Zöllner stoppen Gespann bei Neuravensburg

Zollbeamte haben bei einer Kontrolle in Baden-Württemberg einen nicht verzollten Rennwagen entdeckt - mit Folgen für den Fahrer.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Bei Neuravensburg haben Zollbeamte einen unverzollten Rennwagen entdeckt. Sollte in Deutschland Achsen bekommen: Opel Kadett 1200 S
    Bei Neuravensburg haben Zollbeamte einen unverzollten Rennwagen entdeckt. Sollte in Deutschland Achsen bekommen: Opel Kadett 1200 S Foto: Hauptzollamt Ulm

    Zollbeamte aus Lindau haben bei einer Kontrolle bei Neuravensburg einen nicht verzollten Rennwagen auf einem Anhänger entdeckt. Laut einer Pressemitteilung habe es sich um eine Karosserie eines Opel Kadett 1200 S gehandelt. Das Fahrzeug stammte aus der Schweiz.

    Rennwagen transportiert: Fahrzeug sollte in Deutschland neue Achsen bekommen

    Demnach war das Fahrzeug auf einem Anhänger verladen und bereits mit Überrollbügeln versehen. In Deutschland sollte der Oldtimer neue Achsen bekommen und dann in der Schweiz zu einem Rennwagen umgebaut werden.

    Knapp 500 Euro einkassiert: Fahrer musste Einfuhrabgaben und Strafe zahlen

    Da der 54-jährige Fahrer des Gespanns das Fahrzeug nicht verzollt hatte, kassierten die Zollbeamten rund 480 Euro an Einfuhrabgaben und Strafe. Im Anschluss konnte der Mann mit dem Rennwagen weiterfahren.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden