Rennauto nicht verzollt! Zöllner stoppen Gespann bei Neuravensburg

Zollbeamte aus Lindau haben bei einer Kontrolle bei Neuravensburg einen nicht verzollten Rennwagen auf einem Anhänger entdeckt. Laut einer Pressemitteilung habe es sich um eine Karosserie eines Opel Kadett 1200 S gehandelt. Das Fahrzeug stammte aus der Schweiz.

Rennwagen transportiert: Fahrzeug sollte in Deutschland neue Achsen bekommen

Demnach war das Fahrzeug auf einem Anhänger verladen und bereits mit Überrollbügeln versehen. In Deutschland sollte der Oldtimer neue Achsen bekommen und dann in der Schweiz zu einem Rennwagen umgebaut werden.

Knapp 500 Euro einkassiert: Fahrer musste Einfuhrabgaben und Strafe zahlen

Da der 54-jährige Fahrer des Gespanns das Fahrzeug nicht verzollt hatte, kassierten die Zollbeamten rund 480 Euro an Einfuhrabgaben und Strafe. Im Anschluss konnte der Mann mit dem Rennwagen weiterfahren.