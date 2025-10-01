Reizgas in Schule! 26 Menschen mit Atembeschwerden in Gerstetten

Ein 16-jähriger Schüler soll am Dienstag, 30. September 2025, Reizgas in einer Schultoilette in Gerstetten (Landkreis Heidenheim) versprüht haben. Insgesamt 26 Personen klagten daraufhin über Atembeschwerden.

Reizgas in Schule versprüht - 16 Jähriger unter Verdacht

Laut einem Polizeibericht seien die Beamten gegen 11.30 Uhr alarmiert worden. Vor Ort wurden alle 26 Personen vom Rettungsdienst untersucht. Alle konnten im Anschluss jedoch entlassen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 16-jähriger Jugendlicher das Reizgas versprüht haben. Ob weitere Schüler involviert waren ist noch unklar.