Reizgas in Schule in Gerstetten versprüht

Zwischenfall

Reizgas in Schule! 26 Menschen mit Atembeschwerden in Gerstetten

In einer Schule in Gerstetten hat ein Schüler Reizgas versprüht. 26 Personen klagten daraufhin über Probleme beim Atmen.
Von Redaktion all-in.de
    In einer Schule in Gerstetten bei Heidenheim soll ein Schüler Reizgas versprüht haben. (Symbolbild)
    In einer Schule in Gerstetten bei Heidenheim soll ein Schüler Reizgas versprüht haben. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

    Ein 16-jähriger Schüler soll am Dienstag, 30. September 2025, Reizgas in einer Schultoilette in Gerstetten (Landkreis Heidenheim) versprüht haben. Insgesamt 26 Personen klagten daraufhin über Atembeschwerden.

    Reizgas in Schule versprüht - 16 Jähriger unter Verdacht

    Laut einem Polizeibericht seien die Beamten gegen 11.30 Uhr alarmiert worden. Vor Ort wurden alle 26 Personen vom Rettungsdienst untersucht. Alle konnten im Anschluss jedoch entlassen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 16-jähriger Jugendlicher das Reizgas versprüht haben. Ob weitere Schüler involviert waren ist noch unklar.

