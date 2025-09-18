22-jähriger versprüht Reizgas in Klassenzimmer - sechs Menschen verletzt

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, kurz vor Mittag. Wie das Polizeipräsidium Ulm berichtete, versprühte ein zunächst Unbekannter einen reizgasähnlichen Stoff in einem Klassenzimmer einer Schule im Egginger Weg in Ulm. In dem Unterrichtsraum hielten sich mehrere Auszubildende einer Klasse des Friseurhandwerks auf.

Einige der Azubis bekamen das versprühte Gas ab, erlitten Augenreizungen und leichte Atembeschwerden. Eingetroffene Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, untersuchten die sechs Leichtverletzten im Alter von 18 bis 30 Jahren. Auch die Lehrerin verspürte laut Polizei leichte Reizungen in den Atemwegen.

Die Betroffenen wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und konnten danach nach Hause. Nachdem das Gebäude durch die Feuerwehr im betroffenen Bereich gelüftet wurde, hatte sich das Gas verflüchtigt. Um 13.30 Uhr konnte der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden.

Ulm: Sechs Menschen durch Reizgas leicht verletzt

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass wohl ein 22-Jähriger einer Mitschülerin ein Tierabwehrspray abgenommen und sich selbst in die Hand gesprüht hatte. Warum er das tat, ist noch unklar.

Der junge Mann musste mit den Beamten aufs Polizeirevier. Das konnte er nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu, so die Polizei.