Gefährliches Gefährt: Polizei zieht völlig maroden Lkw aus dem Verkehr

Die Polizei hat auf der B312 bei Berkheim im Landkreis Biberach einen völlig maroden Lastwagen aus dem Verkehr gezogen. Wie das Polizeipräsidium Ulm berichtet, hatten Beamte den türkischen Lastwagen am Dienstag gegen 10 Uhr gestoppt und kontrolliert.

Berkheim: Lastwagen war durchgerostet und Bremse defekt

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Polizisten gravierende Mängel fest. So sei der Rahmen an der Zugmaschine und dem Auflieger an mehreren Stellen durchgerostet gewesen - zudem war der Unterfahrschutz gebrochen.

Ein Sachverständiger in Biberach stellte zudem eine defekte Bremsanlage am Auflieger fest und stufte den Lastwagen als nicht mehr verkehrssicher ein. Das Fahrzeug wurde daraufhin in der Nähe einer Werkstatt abgestellt.

Fahrer muss mit Bußgeld rechnen

Der 53-jährige Fahrer aus Deutschland musste die Kosten für das Gutachten übernehmen. Zudem muss er mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.