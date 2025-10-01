Logo all-in.de
Polizei stoppt bei Berkheim völlig maroden Lastwagen

Berkheim

Gefährliches Gefährt: Polizei zieht völlig maroden Lkw aus dem Verkehr

Die Polizei hat bei Berkheim einen völlig maroden Lastwagen aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug blieb stehen.
Von Redaktion all-in.de
    Die Polizei hat bei Berkheim im Landkreis Biberach einen Lastwagen wegen massiver Mängel aus dem Verkehr gezogen. (Symbolbild)
    Die Polizei hat bei Berkheim im Landkreis Biberach einen Lastwagen wegen massiver Mängel aus dem Verkehr gezogen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Stefan Sauer

    Die Polizei hat auf der B312 bei Berkheim im Landkreis Biberach einen völlig maroden Lastwagen aus dem Verkehr gezogen. Wie das Polizeipräsidium Ulm berichtet, hatten Beamte den türkischen Lastwagen am Dienstag gegen 10 Uhr gestoppt und kontrolliert.

    Berkheim: Lastwagen war durchgerostet und Bremse defekt

    Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Polizisten gravierende Mängel fest. So sei der Rahmen an der Zugmaschine und dem Auflieger an mehreren Stellen durchgerostet gewesen - zudem war der Unterfahrschutz gebrochen.

    Ein Sachverständiger in Biberach stellte zudem eine defekte Bremsanlage am Auflieger fest und stufte den Lastwagen als nicht mehr verkehrssicher ein. Das Fahrzeug wurde daraufhin in der Nähe einer Werkstatt abgestellt.

    Fahrer muss mit Bußgeld rechnen

    Der 53-jährige Fahrer aus Deutschland musste die Kosten für das Gutachten übernehmen. Zudem muss er mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

