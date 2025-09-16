Betrunken und ohne Führerschein: Polizei zeigt Lkw-Fahrer in Friedrichshafen an

Ein Lkw-Fahrer ist in Friedrichshafen stark betrunken am Steuer gesessen. Zeugen hatten am Montagvormittag die Polizei alarmiert, als ihnen der Zustand des Mannes auffiel.

Lkw-Fahrer hat fast 2,5 Promille intus

Beamte kontrollierten den Lkw-Fahrer, dabei ergab ein Alkoholtest knapp 2,5 Promille. Der 50-jährige Fahrer musste daraufhin in einer Klinik zwei Blutproben abgeben.

Seit 12 Jahren ohne Führerschein am Steuer

Bei der Kontrolle behauptete der Mann gegenüber den Beamten, dass er seine Fahrerlaubnis zu Hause vergessen habe. Polizeiliche Überprüfungen ergaben jedoch, dass ihm der Führerschein bereits vor zwölf Jahren wegen Trunkenheit am Steuer entzogen wurde und er seither keinen neuen beantragt hat.

Die Beamten ließen den Mann nicht weiterfahren und beschlagnahmten den Schlüssel des Lastwagens. Der Fahrer muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.