Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Betrunken und ohne Führerschein: Polizei erwischt Lkw-Fahrer in Friedrichshafen bei Verstößen

Seit Jahren ohne Führerschein unterwegs

Betrunken und ohne Führerschein: Polizei zeigt Lkw-Fahrer in Friedrichshafen an

In Friedrichshafen kommt auf einen Lkw-Fahrer jetzt Ärger zu. Der Mann war nicht nur betrunken gefahren, sondern hatte auch seit mehreren Jahren keinen Führerschein mehr.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Friedrichshafen ist ein Lkw-Fahrer betrunken erwischt worden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er schon seit über zehn Jahren ohne Führerschein am Steuer saß.
    In Friedrichshafen ist ein Lkw-Fahrer betrunken erwischt worden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er schon seit über zehn Jahren ohne Führerschein am Steuer saß. Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache (Symbolbild)

    Ein Lkw-Fahrer ist in Friedrichshafen stark betrunken am Steuer gesessen. Zeugen hatten am Montagvormittag die Polizei alarmiert, als ihnen der Zustand des Mannes auffiel.

    Lkw-Fahrer hat fast 2,5 Promille intus

    Beamte kontrollierten den Lkw-Fahrer, dabei ergab ein Alkoholtest knapp 2,5 Promille. Der 50-jährige Fahrer musste daraufhin in einer Klinik zwei Blutproben abgeben.

    Seit 12 Jahren ohne Führerschein am Steuer

    Bei der Kontrolle behauptete der Mann gegenüber den Beamten, dass er seine Fahrerlaubnis zu Hause vergessen habe. Polizeiliche Überprüfungen ergaben jedoch, dass ihm der Führerschein bereits vor zwölf Jahren wegen Trunkenheit am Steuer entzogen wurde und er seither keinen neuen beantragt hat.

    Die Beamten ließen den Mann nicht weiterfahren und beschlagnahmten den Schlüssel des Lastwagens. Der Fahrer muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden