Betrunkener verläuft sich am Flaucher: Suchaktion mit Tauchern, Drohne und Hundertschaft in München

Mit Drohnen, einer Hundertschaft, Feuerwehrtauchern und anderen Einsatzkräften hat die Polizei am Mittwochabend nach einem vermissten 23-jährigen Mann am Flaucher gesucht.

München, Flaucher: Große Suchaktion nach vermisstem Mann

Wie die Polizei München berichtet, hatte sich der Mann gegen 21.20 Uhr von seiner Freundesgruppe am Flauchersteg getrennt und war auch noch rund einer halben Stunde nicht zurückgekehrt. Da er zudem auch seine persönlichen Gegenstände zurückgelassen hatte, verständigten die Freunde des Mannes die Polizei.

Hundertschaft und Feuerwehrtaucher im Einsatz

Weil die Polizei auch einen Badeunfall nicht ausschließen konnte, suchte ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei den Bereich ab. Dabei kamen unter anderem auch Taucher der Feuerwehr, eine Einsatzhundertschaft und eine Polizeidrohne zum Einsatz.

Vermisster wohlauf: Suche am Flaucher erfolgreich

Erst gegen 0.35 Uhr konnte eine Polizeistreife den Vermissten in einer Grünanlage im Bereich des Flauchers finden. Der 23-Jährige sei derart betrunken gewesen, dass er die Orientierung verloren hatte. Laut der Polizei war der Mann wohlauf.