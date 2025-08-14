Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

München: Große Suchaktion am Flaucher nach betrunkenem Mann

Große Suchaktion

Betrunkener verläuft sich am Flaucher: Suchaktion mit Tauchern, Drohne und Hundertschaft in München

Ein betrunkener Mann hat am Mittwochabend eine große Suchaktion an der Isar in München ausgelöst.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Am Flaucher in München hat die Polizei am Mittwoch nach einem betrunkenen Vermissten gesucht.
    Am Flaucher in München hat die Polizei am Mittwoch nach einem betrunkenen Vermissten gesucht. Foto: picture alliance/dpa | Lukas Barth

    Mit Drohnen, einer Hundertschaft, Feuerwehrtauchern und anderen Einsatzkräften hat die Polizei am Mittwochabend nach einem vermissten 23-jährigen Mann am Flaucher gesucht.

    München, Flaucher: Große Suchaktion nach vermisstem Mann

    Wie die Polizei München berichtet, hatte sich der Mann gegen 21.20 Uhr von seiner Freundesgruppe am Flauchersteg getrennt und war auch noch rund einer halben Stunde nicht zurückgekehrt. Da er zudem auch seine persönlichen Gegenstände zurückgelassen hatte, verständigten die Freunde des Mannes die Polizei.

    Hundertschaft und Feuerwehrtaucher im Einsatz

    Weil die Polizei auch einen Badeunfall nicht ausschließen konnte, suchte ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei den Bereich ab. Dabei kamen unter anderem auch Taucher der Feuerwehr, eine Einsatzhundertschaft und eine Polizeidrohne zum Einsatz.

    Vermisster wohlauf: Suche am Flaucher erfolgreich

    Erst gegen 0.35 Uhr konnte eine Polizeistreife den Vermissten in einer Grünanlage im Bereich des Flauchers finden. Der 23-Jährige sei derart betrunken gewesen, dass er die Orientierung verloren hatte. Laut der Polizei war der Mann wohlauf.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden