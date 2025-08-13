Transporter rast in München-Riem in See! Schwimmer als Lebensretter

Am Mittwochmorgen gegen 6.40 Uhr ist ein Kleintransporter in den Riemer See bei München gefahren. Wie die Polizei mitteilt, drohte das Fahrzeug unterzugehen.

Riem: Kleintransporter drohte zu versinken

Eine Passantin hatte die Polizei über den Unfall informiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stand das Auto bis zur Oberkante der Reifen am Nordufer des Sees im Wasser. Zu diesem Zeitpunkt begann das Auto mit Wasser vollzulaufen und drohte, in tieferes Wasser abzutreiben.

Schwimmer schoben Auto zurück

Zufällig anwesende Schwimmer schoben das Fahrzeug ein Stück Richtung Ufer und verhinderten so Schlimmeres. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den 30-jährigen Fahrer des Transporters befreien. Er wurde zur Abklärung in eine Münchner Klinik gebracht.

Der Fahrer wurde im Anschluss in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Zu Personen- oder Umweltschäden sei es nicht gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass die Schwimmer durch ihr Eingreifen das Leben des 30-Jährigen gerettet haben.