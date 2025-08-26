Mordversuch! Plötzlich rasten zwei Autos auf einen Vater und seinen Sohn zu

Ein 45-jähriger Mann und sein 25-jähriger Sohn sind am Montagabend nur knapp zwei Mordanschlägen entkommen. Die Taten ereigneten sich in Hilchenbach in Nordrhein-Westfalen.

NRW: Autofahrer raste auf Vater und Sohn zu

Laut der Polizei standen Vater und Sohn gegen 21.20 Uhr auf dem Gehweg in der Wittgensteiner Straße, als zunächst ein 44-jähriger Mann mit seinem BMW X3 an beiden vorbeifuhr. Kurz danach habe dieser aber sein Auto gewendet und versucht, die beiden Männer auf dem Gehweg zu rammen. Beide konnten sich jedoch mit einem Sprung zur Seite zunächst retten.

Unmittelbar danach habe der 44-Jährige erneut gewendet und sei nochmals auf beide zugefahren. Dabei kam es dann zu einer Kollision, bei der beide Opfer leicht verletzt worden. Der Täter flüchtete im Anschluss.

Plötzlich nimmt ein zweiter Autofahrer die Opfer ins Visier

Kurze Zeit später sei dann ein weiterer Autofahrer mit einem VW Golf auf die beiden Männer zugerast, die zu diesem Zeitpunkt noch am Boden lagen. Kurz vor dem Zusammenstoß habe der Mann sein Auto jedoch zurück auf die Straße gelenkt.

Brüder nach Mordversuch in NRW verhaftet

Die Polizei konnte beide Autofahrer noch am Montagabend festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um zwei Brüder im Alter von 44 und 37 Jahren. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Männern wird nun versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen.