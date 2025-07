Robin Kaye ermordet: „American Idol“-Chefin und Ehemann in Haus in Los Angeles erschossen!

Die USA erschüttert aktuell ein offenbar grausamer Mord. Die Musikdirektorin von „American Idol“, Robin Kaye (†70) und ihr Mann Thomas Kaye (†70) sind in ihrer Villa in Los Angeles ermordet worden.

Robin Kaye war Musikdirektorin bei „American Idol“

Robin Kaye war als Chefin und jahrelange Musikdirektorin bei der von ABC produzierten Gesangswettbewerbsshow „American Idol“, dem US-Pendant zu „Deutschland sucht den Superstar“, bekannt. Sie war bei der Show unter anderem für die Musikauswahl zuständig und wurde für ihre Arbeit auch schon ausgezeichnet.

Robin Kaye und ihr Ehemann durch Kopfschüsse getötet

Nun, am Montag, dem 14. Juli 2025, wurde sie laut übereinstimmenden US-Medien wie FoxNews oder Tmz.com in ihrem fünf Millionen US-Dollar teuren Haus in Los Angeles von Polizeibeamten tot aufgefunden. Tmz.com zufolge lag ihr Ehemann in einem anderen Zimmer. Er war ebenfalls tot. Beide waren laut Quellen des News-Portals durch einen Schuss in den Kopf getötet worden. Da keines der Zimmer durchwühlt worden war, scheint es sich nicht um einen Einbruchsdiebstahl zu handeln.

Polizei findet Ehepaar tot in ihrer Villa in LA

Die Polizisten hatten sich Zugang zu der Villa verschafft, nachdem Familienmitglieder der Kayes, die tagelang nichts von dem Paar gehört hatten, sie informiert hatten. Schon im Eingangsbereich fanden die Polizeibeamten dann Blutspuren.

Gab es schon mal einen Mordversuch?

Bisher ist dem US-Portal zufolge niemand in Gewahrsam. Es gibt jedoch eine Spur: Schon letzten Donnerstag (10. Juli 2025) soll die Polizei zu der Villa gefahren sein. Der Grund: Ein Unbekannter sei dabei beobachtet worden, wie er versuchte, einzubrechen. Nachbarn sahen zudem eine Person über einen Zaun springen. Der Unbekannte könnte obendrein eine Pistole bei sich getragen haben.

Die Beamten fanden an dem Tag keine Anzeichen eines gewaltsamen Einbruchs. Nachdem sie das Grundstück durchsucht hatten, gingen sie deshalb wieder. Ob der Vorfall etwas mit dem Mord zu tun hat, ist bislang nicht geklärt.