Wanderer an beliebtem Aussichtspunkt tödlich abgestürzt

Ein 32-jähriger Mann ist am Dienstagvormittag in Rügen tödlich verunglückt. Wie die Polizeiinspektion Stralsund mitteilt, war der Mann an der Steilküste von Stubbenkammer rund 60 Meter tief abgestürzt.

Notruf nach Fund von Rucksack an Rügener Kreideküste

Gegen 10.15 Uhr hatte eine Wanderin die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie einen herrenlosen Rucksack auf der Höhe des Aussichtspunktes „Victoria-Sicht“ entdeckt hatte. Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr Sassnitz und ein Rettungshubschrauber eilten daraufhin zum Einsatzort.

Mann aus Bremen tödlich auf Rügen verunglückt

Nach einer umfangreichen Suche konnten die Retter dann den 32-jährigen Mann aus Bremen finden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei hat derzeit keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

Kreidefelsen auf Rügen: Schön, aber nicht ungefährlich

Die Kreideküste auf Rügen gehört zu den meistbesuchten Orten auf der beliebten Ostseeinsel. Jährlich besuchen rund 1,5 Millionen Menschen die Küste. Abseits der ausgewiesenen Wege besteht mitunter Lebensgefahr. Erst vor einigen Wochen mussten Einsatzkräfte eine verunglückte Frau retten.