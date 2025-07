Sensation in der Ostsee! Teenie-Buckelwal tummelt sich vor Rügen

Vor der Insel Rügen in der Ostsee ist erneut ein Buckelwal gesichtet worden. Wie unter anderem der Norddeutsche Rundfunk berichtet, haben Spaziergänger an der Nordküste der beliebten Ostseeinsel das Tier entdeckt und sogar gefilmt. Zu sehen ist, wie das Tier mit der Fluke mehrfach auf die Wasseroberfläche schlägt.

Buckelwale in der Ostsee: Jungtier vor Rügen ist hier nicht heimisch

Laut einer Expertin seien Buckelwale nicht direkt in der Ostsee heimisch. Das Tier könnte auf dem Weg von der Arktis in Richtung Azoren in die Ostsee „abgebogen“ sein. Der Wal sehe auf dem Video gut genährt aus. Der Rat der Experten: Das Tier soll am besten in Ruhe gelassen werden. Bei dem gesichteten Tier soll es sich um einen jungen Wal mit einer Länge von rund neun Metern handeln.

Immer wieder Buckelwale in Ostsee gesichtet

In den vergangenen zwei Jahren habe es eine Häufung von Buckelwal-Sichtungen in der Ostsee gegeben, berichtete Judith Denkinger vom Deutschen Meeresmuseum Stralsund im NDR. 2024 habe es zwei Sichtungen, 2005 bereits drei Fälle gegeben.

Buckelwale: Bis zu 18 Meter lang

Buckelwale können eine Länge von rund 18 Metern erreichen, das Gewicht ausgewachsener Tiere liegt bei 25 bis 30 Tonnen. Besonders auffällig sind die großen Brustflossen der Tiere. Buckelwale kommen in allen Ozeanen der Welt vor. Während ihrer Wanderungen halten sich die Tiere gerne in der Nähe der Küsten auf. Buckelwale ernähren sich hauptsächlich von Krill und teilweise auch von Fischen. Besonders bekannt sind die Tiere für ihre Walgesänge.