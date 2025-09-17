Logo all-in.de
Kokain bei Kontrolle auf A96 bei Kißlegg entdeckt

Drogen

10 Kilogramm Kokain! Polizei stoppt Schmuggler auf A96 bei Kißlegg

Bei einer Kontrolle auf der A96 bei Kißlegg hat die Polizei eine größere Menge Drogen entdeckt. Ein Mann sitzt nun im Gefängnis.
Von Redaktion all-in.de
    Polizeibeamte aus Baden-Württemberg haben bei einer Kontrolle auf der A96 mehrere Kilogramm Kokain entdeckt. (Symbolbild)
    Polizeibeamte aus Baden-Württemberg haben bei einer Kontrolle auf der A96 mehrere Kilogramm Kokain entdeckt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Armin Weigel

    Bei einer Kontrolle auf der A96 zwischen Leutkirch-Süd und Kißlegg hat die Polizei am Dienstag eine größere Menge Drogen entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Beamten das Fahrzeug eines 23-Jährigen am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr gestoppt.

    Zehn Kilogramm Kokain in Auto auf A96 gefunden

    Dabei sei den Beamten aufgefallen, dass das Fahrzeug möglicherweise zum Schmuggel von Drogen eingesetzt wurde. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Polizeibeamten dann rund zehn Kilogramm Kokain in mehreren Verstecken. Die Drogen und das Auto wurden daraufhin sichergestellt.

    Autofahrer wegen mutmaßlichem Drogenhandel in U-Haft

    Der 23-jährige Fahrer aus Italien befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Dem Mann wird Drogenhandel in nicht geringer Menge vorgeworfen. Die Kriminalpolizei in Friedrichshafen hat die Ermittlungen übernommen.

