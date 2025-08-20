Mehr als 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz! Terrassen-Flammen breiten sich auf Wohnhäuser aus

Ein größerer Brand ist am Dienstagnachmittag in Lauterach in Vorarlberg ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, fing gegen 16.38 Uhr zuerst ein Terrassenanbau eines Hauses in der Lerchenauerstraße an zu brennen.

Als die Feuerwehr Lauterach eintraf, hatte sich das Feuer bereits auf zwei angrenzende Wohngebäude ausgebreitet.

Großer Brand in Lauterach (Vorarlberg)

Deswegen wurden Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Wolfurt und Hard sowie Bildstein und Bregenz-Stadt nachalarmiert, wie es im Polizeibericht heißt. Insgesamt 110 Feuerwehrlern gelang es, den Brand einzudämmen und zu löschen. Gegen 20 Uhr löschten die Einsatzkräfte die letzten Glutnester.

Zwei Anwohner wurden vorsorglich mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik nach Bregenz gebracht. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Nach aktuellem Ermittlungsstand schließt die Polizei eine Brandstiftung aus. Beamte der Brandermittlung des Landeskriminalamts untersuchen das Gebäude nun genauer.