Gefährliche Körperverletzung: Fahrer sprüht durchs Beifahrerfenster Pfefferspray in anderes Auto

Ravensburg

Weil er gehupt hat? Autofahrer attackiert fremden Beifahrer mit Pfefferspray

Das Hupduell in Ravensburg eskaliert. Ein Familienvater und seine Söhne verletzten sich bei einer Pfeffersprayattacke im Auto. Der Täter wird gesucht.
Von Sarah-Christin Großmann
    Die Polizei Ravensburg ermittelt seit Samstag, 11. Oktober, wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mercedes-Fahrer.
    Die Polizei Ravensburg ermittelt seit Samstag, 11. Oktober, wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mercedes-Fahrer. Foto: dpa, David Inderlied

    Weil er sein Sohn ein anderes Auto aushupte, wurde ein Familienvater (66) von dem fremden Fahrer im eigenen Auto mit Pfefferspray besprüht. Der Mercedes-Fahrer war am Samstag, 11. Oktober, gegen 18:00 Uhr aufgefallen, da er sich nicht an die Verkehrsregeln gehalten hatte. Deswegen hupte er. Daraufhin fuhr der Mercedes eng an das Auto, in dem der Vater mit seinen drei Söhnen saß.

    Der Vater öffnet das Beifahrerfenster - dann folgt eine Ladung vom Pfefferspray

    Der 66-Jährige öffnete das Beifahrerfenster, nachdem der Mercedes-Fahrer ihm gestikulierend dazu aufgefordert hatte. Daraufhin besprühte er den Vater mit Pfefferspray. Er und seine drei Söhne, die in dem Auto saßen, waren dem Pfefferspray im Innenraum ausgesetzt.

    Alle vier Insassen wurden leicht verletzt. Die Polizei Ravensburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mercedes-Fahrer.

