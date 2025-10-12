Weil er gehupt hat? Autofahrer attackiert fremden Beifahrer mit Pfefferspray

Weil er sein Sohn ein anderes Auto aushupte, wurde ein Familienvater (66) von dem fremden Fahrer im eigenen Auto mit Pfefferspray besprüht. Der Mercedes-Fahrer war am Samstag, 11. Oktober, gegen 18:00 Uhr aufgefallen, da er sich nicht an die Verkehrsregeln gehalten hatte. Deswegen hupte er. Daraufhin fuhr der Mercedes eng an das Auto, in dem der Vater mit seinen drei Söhnen saß.

Der Vater öffnet das Beifahrerfenster - dann folgt eine Ladung vom Pfefferspray

Der 66-Jährige öffnete das Beifahrerfenster, nachdem der Mercedes-Fahrer ihm gestikulierend dazu aufgefordert hatte. Daraufhin besprühte er den Vater mit Pfefferspray. Er und seine drei Söhne, die in dem Auto saßen, waren dem Pfefferspray im Innenraum ausgesetzt.

Alle vier Insassen wurden leicht verletzt. Die Polizei Ravensburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mercedes-Fahrer.