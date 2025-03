Gasalarm in Sigmaringen wegen vor über 10 Jahren aufgehängtem Bild

Gasalarm wegen eines vor über einem Jahrzehnt aufgehängten Bildes in Sigmaringen am Freitagnachmittag. Wie die Polizei berichtet, hatten die Hauseigentümer gegen 15.40 Uhr in der Ulmenstraße plötzlich ein Zischen und Gasgeruch in ihrem Haus wahrgenommen. Nachdem sie das Haus verlassen hatten, setzten sie einen Notruf ab.

Feuerwehr muss Gashahn nach Alarm in Sigmaringen abstellen

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten vor Ort sofort das Gas ab und lüfteten das Gebäude. Eine anschließende Messung ergab zunächst jedoch kein weiteres Gas in der Raumluft. Aufgrund der unklaren Situation zogen die Einsatzkräfte einen Mitarbeiter der Stadtwerke Sigmaringen hinzu.

Kleines Gasleck in Leitung gefunden: Ursache liegt über 10 Jahre zurück

Nachdem die Einsatzkräfte das Gas erneut aufgedreht hatten, entdeckten sie dann jedoch ein kleines Gasleck in einer Wand des Hauses. Ermittlungen der Polizei ergaben schließlich, dass die Hauseigentümer vor 15 bis 20 Jahren einen Nagel in die Wand geschlagen hatten, um ein Bild aufzuhängen. Dabei wurde die Gasleitung beschädigt. Erst nachdem der Nagel entfernt wurde, trat dann Gas aus der Leitung aus.

Ulmenstraße in Sigmaringen wegen Gasleck gesperrt

Aufgrund des Gasaustritts war die Ulmenstraße in Sigmaringen kurzfristig gesperrt worden. Ein Ermittlungsverfahren leiteten die Beamten gegen die Hausbesitzer nicht ein.