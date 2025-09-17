21-Jährige bei Unfall auf A96 in Wangen schwer verletzt

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin wurde am Mittwoch auf der A96 bei einem Unfall schwer verletzt. Zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Wangen-West verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Suzuki.

Unfallstelle auf der A96 bei Wangen

Der Wagen geriet nach links in den Grünstreifen, schlingerte dann und prallte auf der rechten Seite gegen Sträucher. Der Suzuki kam auf dem Pannenstreifen zum Stehen. Ersthelfer und herbeigeeilte Rettungskräfte befreiten die eingeklemmte Frau aus ihrem Fahrzeug.

Die Verletzte wurde sofort in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

