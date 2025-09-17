Logo all-in.de
Frau bei Unfall auf A96 bei Wangen schwer verletzt

21-Jährige bei Unfall auf A96 in Wangen schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall auf der A96: Eine 21-jährige Fahrerin wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Ihr Fahrzeug wurde stark beschädigt.
Von Redaktion all-in.de
    Bei Wangen im Allgäu ist eine junge Autofahrerin schwer verletzt worden. (Symbolbild)
    Bei Wangen im Allgäu ist eine junge Autofahrerin schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg

    Eine 21 Jahre alte Autofahrerin wurde am Mittwoch auf der A96 bei einem Unfall schwer verletzt. Zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Wangen-West verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Suzuki.

    Unfallstelle auf der A96 bei Wangen

    Der Wagen geriet nach links in den Grünstreifen, schlingerte dann und prallte auf der rechten Seite gegen Sträucher. Der Suzuki kam auf dem Pannenstreifen zum Stehen. Ersthelfer und herbeigeeilte Rettungskräfte befreiten die eingeklemmte Frau aus ihrem Fahrzeug.

    Die Verletzte wurde sofort in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

