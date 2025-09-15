Westallgäu: Nächtliche Verfolgungsjagd in Wangen endet im Graben

Zwei junge Männer im Alter von 20 und 21 sind mit ihrem Auto auf der Flucht vor der Polizei in einen Graben gestürzt. Laut Polizeipräsidium Ravensburg ereignete sich die Flucht in Wangen im Westallgäu in der Nacht von Freitag auf Samstag, 13. September 2025, um 02:00 Uhr.

Nächtlicher Schock

Die Männer entschieden sich zu wenden, nachdem sie die Polizeikontrolle entdeckt hatten. Dies läutete die Verfolgungsjagd mit der Polizei ein, die für die beiden jungen Männer jäh im Graben endete. Laut Polizei entstand an dem verunglückten VW Passat ein Sachschaden von 2.500 Euro. Die beiden Männer gaben im Krankenhaus nach Bitte der Polizei einen Alkoholtest ab. Aktuell klärt die Polizei, ob die beiden Männer den Straßenverkehr mutwillig gefährdet haben.

Impulsive Aktionen nach Polizeikontakt scheinen sich im Bodenseeraum zu häufen. Im Mai war ein Radfahrer in den Bodensee gesprungen, um der Polizei zu entkommen.