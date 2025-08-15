Eltern und Schwester niedergestochen! Familiendrama bei St. Gallen

In der Gemeinde Zuzwil im Kanton St. Gallen hat sich in der Nacht zum Freitag ein Familiendrama abgespielt. In dem 5000-Seelen-Ort soll ein 23-Jähriger mit einem Messer auf seine Angehörigen losgegangen sein. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Junger Mann sticht Eltern und Schwester in der Schweiz nieder

Wie die Kantonspolizei mitteilt, habe der 23-Jährige gegen 2.20 Uhr seine Eltern und seine Schwester mit einem Messer attackiert. Alle drei mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Sie seien teilweise schwer verletzt.

Tatverdächtiger vor Ort festgenommen

Eine Streife der Polizei konnte den Mann vor dem Haus der Familie festnehmen. Die verletzten Familienangehörigen hätten sich vor und in dem Haus befunden, heißt es weiter. Warum der Mann von den Philippinen die Tat begangen hat, ist derzeit noch unklar. Neben der Polizei waren auch ein Rettungshubschrauber, drei Rettungswagen und Notärzte im Einsatz.

Informationen zu Zuzwil

Die Gemeinde Zuzwil hat 5026 Einwohner und liegt zwischen Wil und Uzwil an der Grenze zum Kanton Thurgau im Fürstenland. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort im Jahr 754. Der ehemalige Eishockey-Profi Roman Wick (u.a. Ottawa Senators) stammt aus Zuzwil.