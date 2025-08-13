Tödlicher Unfall im Schwimmbad: Bub fällt von Sprungturm auf Schwimmer

Im Schwimmbad in Mélèzes in La Chaux-de-Fonds im Schweizer Kanton Neuenburg hat sich am Dienstagnachmittag ein tödlicher Badeunfall ereignet. Ein 67-jähriger Schwimmer verlor dabei sein Leben.

Schwimmer stirbt noch am Unfallort

Wie die Kantonspolizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 14.30 Uhr, als ein noch unbekannter Bub vom 5-Meter-Sprungturm des Bades auf den Schwimmer stürzte. Der Mann zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort starb.

Schwimmbad in Mélèzes in La Chaux-de-Fonds geschlossen

Das Schwimmbad wurde aufgrund des Rettungseinsatzes evakuiert und blieb anschließend geschlossen. Polizeibeamte nahmen noch vor Ort erste Zeugenaussagen auf. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet.

Tödlicher Badeunfall in der Schweiz: Bub bisher nicht ermittelt

Bislang hat die Polizei den Buben bisher nicht ermitteln können. Laut der Kantonspolizei habe es sich um einen etwa 10-jährigen Jungen gehandelt. Dieser trug braune Haare, einen blauen Badeanzug/Badehose und war möglicherweise in Begleitung einer Frau. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Buben geben können, sollen sich bei der Polizei melden.