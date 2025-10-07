Logo all-in.de
Fahrerflucht in Ravensburg - Polizei ermittelt

Polizeibericht

Fahrerflucht in Ravensburg: Polizei sucht nach Zeugen

In Ravensburg fährt ein unbekannter Fahrer einen abgestellten BMW an. Daraufhin fährt er einfach davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Von Christina Paulos
    In Ravensburg fuhr ein unbekannter Fahrer gegen ein anderes Fahrzeug und ergriff daraufhin die Flucht.
    In Ravensburg fuhr ein unbekannter Fahrer gegen ein anderes Fahrzeug und ergriff daraufhin die Flucht. Foto: Robert Michael, dpa (Symbolbild)

    In Ravensburg verursachte zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag ein Fahrer einen Sachschaden von rund 2.500 Euro. Der Fahrer ist bislang unbekannt.

    Unbekannter Fahrer fährt Fahrzeug an und ergreift die Flucht

    Laut Polizei fuhr der Fahrer in einen parkenden BMW. Dieser stand zu diesem Zeitpunkt in der Marienburger Straße. Nach dem Unfall fuhr er weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

    Polizei Ravensburg sucht nach unbekanntem Fahrer

    Jetzt sucht die Polizei Ravensburg nach Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Diese mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

