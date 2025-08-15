Polizei entdeckt flüchtigen Autofahrer im Gebüsch! Er war gegen eine Brückenpfeiler geprallt

Mit über zwei Promille verursachte ein 25-Jähriger am Donnerstagabend einen Unfall. Er prallte auf der K 8030 bei Leutkirch gegen einen Brückenpfeiler.

Der Fahrer war in Richtung Unterzeil unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor. Ein Verkehrszeichen wurde überfahren, dann krachte der Wagen gegen einen Brückenpfeiler. Ein Zeuge sah, wie der leicht verletzte Mann die Unfallstelle verließ.

Flüchtiger Autofahrer versteckte sich vor Polizei

Die Polizei konnte den Flüchtigen schnell finden. Er versteckte sich in einem Gebüsch in der Nähe des Unfallorts. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme, gefolgt von ärztlicher Versorgung. Den Führerschein kassierte die Polizei ein. Der Schaden am VW beträgt 7.000 Euro. Gegen den Fahrer wird wegen Gefährdung und Fahrerflucht ermittelt.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.