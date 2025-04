Kripo ermittelt Hausbewohner überrascht Einbrecher in Neu-Ulm: Täter berdrohen ihn und sperren ihn ein

Ein 57-Jähriger wurde in der Nacht auf Samstag in Pfuhl von zwei Einbrechern angegriffen. Die Täter fesselten den Mann und sperrten ihn in den Keller ein.