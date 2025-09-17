Brandschutztür aufgehebelt! Unbekannte brechen in Hofladen in Weißensburg ein

Mehrere unbekannte Täter sind in einen Hofladen in Weißensberg im Landkreis Lindau eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Nacht zum Montag.

Einbruch in Hofladen in Weißensburg: Täter wollten Tresor knacken

Die Täter hatten zunächst eine Brandschutztür aufgehebelt und seien so in die Verkaufsräume des Bauernhofs gelangt. Dort versuchten sie, einen Tresor aufzubrechen, scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben. Stattdessen nahmen sie das Bargeld aus mehreren Wechselgeldkassen an sich und flüchteten.

Landkreis Lindau: Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro

Bei dem Einbruch verursachten die unbekannten Täter einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet derzeit Spuren vom Tatort aus.