Werkzeuge und Arbeitsgeräte im Wert von 10.000 Euro gestohlen - Polizei nimmt Diebesduo fest

Nach dem Einbruch in zwei Monteurfahrzeuge in Riedhausen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die 45 und 27 Jahre alten Männer stehen in Verdacht, zwei Fahrzeuge auf einem Firmengelände in der Pfrunger Straße aufgebrochen zu haben

Passant findet Diebesgut - Polizei stellt Tatverdächtige

Das Duo soll der Polizei zufolge aus den Autos Werkzeug und Arbeitsgerätschaften im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen haben. Die beiden Männer entkamen zunächst unerkannt. Ein Passant fand am Freitag einen Teil des Diebesguts, das das Duo offenbar in der Nähe des Tatorts versteckt hatte. Als die beiden Tatverdächtigen ihre Beute in der Nacht von Freitag auf Samstag abholen wollten, wurden sie von der Polizeihundeführerstaffel vorläufig festgenommen.

Diebesgut in Wohnung stapelt sich bis unter die Decke

Bei einer Durchsuchung der Wohnung der beiden Männer fand die Polizei zahlreiches weiteres Diebesgut, das teilweise bis unter die Decke gestapelt war. Einen Teil der gestohlenen Gerätschaften, deren Gesamtwert im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich liegen dürfte, konnten die Ermittler der Kriminalpolizei Friedrichshafen Einbrüchen in derselben Nacht in Eichstegen und Horgenzell sowie in Ravensburg zuordnen.

Polizei prüft Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen und Diebstählen

Die Polizei prüft nun, ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Einbrüche und Diebstähle von Arbeitsgerätschaften in der Region verantwortlich sind. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Sicherstellung des umfangreichen Diebesguts dauerte mehrere Stunden. Das THW musste dabei die Einsatzkräfte unterstützen.

Mutmaßliche Diebe sitzen in U-Haft - Kripo ermittelt und sucht Opfer

Die beiden 45- und 27-jährigen rumänischen Staatsbürger wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls erließ. Seither befinden sich die beiden dringend Tatverdächtigen in unterschiedlichen Gefängnissen.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Friedrichshafen bitten weitere mögliche Geschädigte, denen in den vergangenen Wochen Werkzeuge und Arbeitsmaschinen abhandengekommen sind, sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.