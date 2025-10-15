Einbrechern gelingt Coup in Bad Waldsee! Kamen sie sogar mit einem Sattelzug?

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Firma in Bad Waldsee eingebrochen. Die Täter konnten Waren im Wert von rund 150.000 Euro stehlen.

Bad Waldsee: Einbrecher kamen über Notausgang in Firmengebäude

Wie die Polizei mitteilt, waren die Unbekannten zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montag, 7 Uhr, in die Firma im Riedweg eingestiegen. Dabei verschafften sie sich Zutritt über eine Notausgangstür.

Profischweißgeräte in Bad Waldsee gestohlen

Aus den Lager- und Verkaufsräumen des Unternehmens entwendeten sie gezielt 45 hochwertige Profischweißgeräte und verschwanden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Einbrecher ihre Beute mit mehreren Transportern oder einem Sattelzug davon geschafft haben.

Zeugenaufruf - Beute hat Wert von rund 150.000 Euro

Laut Polizei beträgt der Wert des Diebesgutes insgesamt rund 150.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07524-4043-0 melden.