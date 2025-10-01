Sigmaringen: Versuchter Einbruch – 25-Jähriger in Fachklinik

Nach Angaben der Polizei hat das Polizeirevier Sigmaringen am Dienstagabend einen 25-Jährigen nach versuchten Einbrüchen in eine Fachklinik gebracht und Ermittlungen eingeleitet. Der Mann fiel zunächst im Bereich der Jägerstraße auf, als er sich an einem Garagentor zu schaffen machte. Einsatzkräfte erteilten ihm einen Platzverweis.

Sigmaringen: Mann landet in Fachklinik

Später kam es im Bereich der Landesbahnstraße zu einem weiteren Polizeieinsatz. Der 25-Jährige verhielt sich dort in der Nähe geparkter Pkw auffällig und wurde von Zeugen festgehalten. Beamte nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam. Grund war ein auffälliger psychischer Zustand. Die Polizisten brachten ihn in eine Fachklinik. Die Ermittlungen wegen versuchter Einbrüche dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.