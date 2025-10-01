Logo all-in.de
Mann nach Einbruch in Fachklinik eingeliefert

Polizeibericht aus Sigmaringen

Sigmaringen: Versuchter Einbruch – 25-Jähriger in Fachklinik

Polizei stoppt 25-Jährigen nach versuchten Einbrüchen in Sigmaringen. Ermittlungen laufen, Mann kommt wegen auffälligem Zustand in eine Fachklinik.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat einen Mann in Sigmaringen nach versuchten Einbrüchen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Christoph Reichwein
    Die Polizei hat einen Mann in Sigmaringen nach versuchten Einbrüchen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Christoph Reichwein

    Nach Angaben der Polizei hat das Polizeirevier Sigmaringen am Dienstagabend einen 25-Jährigen nach versuchten Einbrüchen in eine Fachklinik gebracht und Ermittlungen eingeleitet. Der Mann fiel zunächst im Bereich der Jägerstraße auf, als er sich an einem Garagentor zu schaffen machte. Einsatzkräfte erteilten ihm einen Platzverweis.

    Sigmaringen: Mann landet in Fachklinik

    Später kam es im Bereich der Landesbahnstraße zu einem weiteren Polizeieinsatz. Der 25-Jährige verhielt sich dort in der Nähe geparkter Pkw auffällig und wurde von Zeugen festgehalten. Beamte nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam. Grund war ein auffälliger psychischer Zustand. Die Polizisten brachten ihn in eine Fachklinik. Die Ermittlungen wegen versuchter Einbrüche dauern an.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

