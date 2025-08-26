Logo all-in.de
Einbrecher verursacht Feuer in Friedrichshafen

Brand am Bodensee

Er wollte kochen: Einbrecher verursacht Feuer in Gartenhütte

Ein Unbekannter richtete am Montag in einer Fischbacher Gartenhütte erheblichen Schaden an. Der Einbruch endete mit einem Feuer, das von der Feuerwehr gelöscht wurde.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Feuerwehreinsatz in Friedrichshafen nach einem Einbruch. (Symbolbild)
    Feuerwehreinsatz in Friedrichshafen nach einem Einbruch. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

    In Fischbach verursachte ein Einbrecher am Montag hohen Sachschaden. Laut Angaben der Polizei Immenstaad drang der Täter gewaltsam in eine Gartenhütte in der Zeppelinstraße ein. Auf der Suche nach Lebensmitteln entfachte er mutmaßlich beim Kochen ein Feuer. Der Brand zerstörte den Eingangsbereich der Hütte. Die Feuerwehr kam rechtzeitig und löschte die Flammen.

    Hoher Sachschaden nach Feuer in Hütte in Friedrichshafen

    Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt in diesem Fall. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Immenstaad entgegen.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

