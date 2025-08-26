Er wollte kochen: Einbrecher verursacht Feuer in Gartenhütte

In Fischbach verursachte ein Einbrecher am Montag hohen Sachschaden. Laut Angaben der Polizei Immenstaad drang der Täter gewaltsam in eine Gartenhütte in der Zeppelinstraße ein. Auf der Suche nach Lebensmitteln entfachte er mutmaßlich beim Kochen ein Feuer. Der Brand zerstörte den Eingangsbereich der Hütte. Die Feuerwehr kam rechtzeitig und löschte die Flammen.

Hoher Sachschaden nach Feuer in Hütte in Friedrichshafen

Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt in diesem Fall. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Immenstaad entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.