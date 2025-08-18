Dieb hinterlässt Gemüse-Spur nach Einbruch

In Owingen ermittelt die Polizei nach einem ungewöhnlichen Einbruch. Ein Unbekannter warf Gemüse auf Häuser und stahl eine Geldbörse. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Ortsteil Billafingen sorgte ein Vorfall am frühen Montagmorgen für Aufsehen. Laut Polizeibericht bewarf ein Unbekannter Wohnhäuser mit Gemüse und brach in ein unverschlossenes Auto ein. Der Dieb entwendete aus dem Fahrzeug eine Geldbörse.

Unbekannter hinterlässt Zucchini im Kofferraum

Bei der Fahndung entdeckten Beamte verschiedene Gemüsesorten wie Zucchini und Tomaten. Im Kofferraum des bestohlenen Autos fand sich ebenfalls eine Zucchini als Hinweis auf den Täter. Zeugen beschreiben den Verdächtigen als dunkelhaarig und mit einem schwarz-weiß-karierten Hemd bekleidet. Die Ermittlungen laufen, und die Polizei sucht nach Hinweisen zu verdächtigen Personen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.