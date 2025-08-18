Surfer vermisst! Großeinsatz am Chiemsee

Die Polizei sucht nach einem vermissten Surfer auf dem Chiemsee. In einer großangelegten Suchaktion am Abend fand man das Surfbrett des vermissten 85-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

Der Surfer war noch am Nachmittag gesehen worden, wie er mit dem Surfbrett auf den Chiemsee hinausfuhr. Als er am Abend nicht zurückkehrte, suchten die Wasserwacht, die Feuerwehr sowie ein Hubschrauber der Polizei nach ihm.

Gegen Mitternacht wurde die Suchaktion unterbrochen.

Vermisster Surfer im Chiemsee: Suche soll heute weitergehen

Sie wird voraussichtlich in den frühen Morgenstunden fortgesetzt.