Halbe Wange herausgebissen! Kunde bezahlt nicht und verletzt Dönerladen-Besitzer schwer

In Berlin hat ein Kunde einen 44-jährigen Besitzer eines Dönerladens angegriffen und ihm ein Stück seiner Wange herausgebissen. Das berichtet die Polizei Berlin.

Kunde prellt Zeche in Dönerladen in Berlin

Der Angriff trug sich demnach am Montagvormittag im Berliner Bezirk Berlin-Lichtenberg am S-Bahnhof Karlshorst zu. Dort kam gegen 10:45 Uhr ein Mann in den Dönerladen des 44-Jährigen. Der bislang unbekannte Mann bestellte einen Döner und zwei Bier. Nachdem er mit dem Essen und Trinken fertig war, wollte er den Dönerladen verlassen - ohne zu bezahlen.

Der 44-jährige Inhaber forderte den Mann auf, seine Rechnung zu begleichen. Darauf reagierte der Unbekannte laut Polizei nicht. Stattdessen ging er davon.

Mann greift Inhaber von Dönerladen an und beißt ihm Wange heraus

Kurze Zeit später kam er jedoch zurück in den Laden. Er ging direkt zum Tresen und attackierte den Inhaber mit Faustschlägen, der versuchte, sich zu wehren. Als beide Männer in dem Gerangel zu Boden stürzten, wurde der Angreifer noch gewalttätiger. Er biss dem Ladenbesitzer ins Gesicht und riss mit den Zähnen ein Stück seiner Wange heraus.

Polizei sucht nach dem „Wangen-Beißer“

Im Anschluss flüchtete der Angreifer. In welche Richtung er lief, ist unklar. Alarmierte Rettungskräfte brachten den erheblich Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Eingesetzte Einsatzkräfte stellten die zurückgelassenen Sachen des „Wangen-Beißers“ - einen Koffer und Bekleidung - zur Spurensicherung sicher. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).

