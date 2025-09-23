Baby kommt im Auto zur Welt - Polizisten werden plötzlich Geburtshelfer

Logo all-in.de
Berlin: Polizei hilft bei spektakulärer Geburt im Auto – Mutter und Baby wohlauf

In Berlin-Rudow kam ein Baby noch vor dem Krankenhaus im Auto zur Welt. Zwei Polizisten halfen – mit Unterstützung am Telefon.
Von dpa
    Die Hand eines Neugeborenen liegt in der Hand seiner Mutter. In Berlin ist ein Baby mithilfe von Polizisten in einem Auto geboren worden. (Symbolbild)
    Die Hand eines Neugeborenen liegt in der Hand seiner Mutter. In Berlin ist ein Baby mithilfe von Polizisten in einem Auto geboren worden. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

    Ein Baby in Berlin-Rudow wollte so schnell auf die Welt, dass die Polizei als Geburtshelfer eingreifen musste, um alles zu einem guten Abschluss zu bringen. Am Montagabend hätten bei der werdenden Mutter die Wehen eingesetzt und sie sei mit dem künftigen Vater Richtung Krankenhaus gefahren, schilderte die Polizei den Ablauf bei Facebook.

    Vater hält Polizei an - Polizistin und Polizist werden zu Geburtshelfern

    «Doch die Fruchtblase platzte schon auf dem Weg dorthin.» Der Vater sprach demnach Polizisten an, die ihn mit Blaulicht eskortierten. «Doch die Kleine hatte es etwas eiliger, das Licht der Welt zu erblicken, weswegen die Fahrt unterbrochen werden musste.» Eine Polizistin und ein Polizist seien dann mit Unterstützung der Feuerwehr per Telefon im Auto spontan zu Geburtshelfern geworden. «Mutter und Tochter sind wohlauf», betonte die Polizei abschließend.

    0 Kommentare

